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Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 13vom 11.06.2026
Nachäffer

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Ink Master

Folge 13: Nachäffer

40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Die Artists müssen im Vergleich mit ihren Coaches zeigen, dass sie mithalten können. Tätowiert wird ein Entwurf des Coaches. In einem Freihand-Face-Off scheidet ein Artist aus. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.

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