Staffel 10Folge 14vom 12.06.2026
Strich für StrichJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 14: Strich für Strich
40 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Bei der Flash Challenge geht es um Kontrast und die Teams müssen sich mit Holzplatten und Farbe rumschlagen. Währen ein Artist den Wettbewerb verlassen muss, geht der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany