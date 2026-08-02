Staffel 10Folge 15vom 02.08.2026
Kampf ums FinaleJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 15: Kampf ums Finale
40 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Vier Artists sind noch im Rennen. In einer gnadenlosen Challenge kämpfen sie um die drei begehrten Finalplätze. Gleichzeitig ringen die Coaches um einen entscheidenden Vorteil für das Finale.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV