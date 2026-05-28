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Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 3vom 28.05.2026
Göttliche Proportionen

Göttliche ProportionenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 3: Göttliche Proportionen

27 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Die Ink Masters treten gegeneinander an, um das Überleben ihres Teams zu sichern, während ihre Fähigkeiten im Umgang mit Proportionen auf die Probe gestellt werden.

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