Staffel 10Folge 5vom 30.05.2026
Auf den Punkt gebrachtJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 5: Auf den Punkt gebracht
40 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Bei dieser kreativen Challenge ist höchste Präzision gefragt: Die Artists müssen aus unzähligen farbigen Papierpunkten beeindruckende Meisterwerke erschaffen. Wer beweist bei dieser ungewöhnlichen Aufgabe das nötige Fingerspitzengefühl?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany