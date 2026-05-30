Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 5vom 30.05.2026
Auf den Punkt gebracht

Auf den Punkt gebrachtJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 5: Auf den Punkt gebracht

40 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Bei dieser kreativen Challenge ist höchste Präzision gefragt: Die Artists müssen aus unzähligen farbigen Papierpunkten beeindruckende Meisterwerke erschaffen. Wer beweist bei dieser ungewöhnlichen Aufgabe das nötige Fingerspitzengefühl?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen