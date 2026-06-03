Staffel 10Folge 7vom 03.06.2026
Kontinuierliches TeamworkJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 7: Kontinuierliches Teamwork
45 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Bei einer extremen Challenge , bei der es um Kontinuität geht, sind die Teams als Einheit gefordert. Dabei müssen die Coaches nicht nur unterstützen, sondern auch eine clevere Strategie entwickeln.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany