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Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 9vom 26.07.2026
Detailarbeit unter Druck

Detailarbeit unter DruckJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 9: Detailarbeit unter Druck

40 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Die Jury legt die Messlatte noch höher: Gefragt ist Detailarbeit auf höchstem Niveau. Diesmal müssen die Artists farbintensive Technicolor-Heißluftballons tätowieren, und gleichzeitig komplexe Kundenwünsche umsetzen.

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