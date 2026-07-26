Staffel 10Folge 9vom 26.07.2026
Detailarbeit unter DruckJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 9: Detailarbeit unter Druck
40 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Die Jury legt die Messlatte noch höher: Gefragt ist Detailarbeit auf höchstem Niveau. Diesmal müssen die Artists farbintensive Technicolor-Heißluftballons tätowieren, und gleichzeitig komplexe Kundenwünsche umsetzen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 13-16: MTV