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Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 1vom 09.08.2026
Eröffnungsschüsse

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Ink Master

Folge 1: Eröffnungsschüsse

39 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Diese Staffel bringt alten Groll zurück, mit Teams, die von Christian Buckingham & Cleen Rock One trainiert werden, um endlich abzurechnen. Der epische Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master beginnt.

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