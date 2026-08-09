Staffel 11Folge 1vom 09.08.2026
EröffnungsschüsseJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 1: Eröffnungsschüsse
39 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Diese Staffel bringt alten Groll zurück, mit Teams, die von Christian Buckingham & Cleen Rock One trainiert werden, um endlich abzurechnen. Der epische Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master beginnt.
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Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV