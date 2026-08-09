Staffel 11Folge 2vom 09.08.2026
Nicht unter meiner Aufsicht.Jetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 2: Nicht unter meiner Aufsicht.
38 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Der Kampf beginnt gerade erst, als Team Christian und Team Cleen die grundlegenden Herausforderungen ihrer ersten Flash Challenges bewältigen müssen. Das Elimination-Tattoo ist eine Uhr, aber die Zeit steht nicht auf der Seite der Artists.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV