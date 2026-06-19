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Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 3vom 19.06.2026
Voll ins Schwarze

Voll ins SchwarzeJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 3: Voll ins Schwarze

39 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Die Teams fallen auseinander und ein Artist scheidet endgültig aus, während das Grudge Match um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master weitergeht.

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