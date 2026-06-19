Staffel 11Folge 3vom 19.06.2026
Voll ins SchwarzeJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 3: Voll ins Schwarze
39 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Die Teams fallen auseinander und ein Artist scheidet endgültig aus, während das Grudge Match um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master weitergeht.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany