Staffel 11Folge 5vom 23.06.2026
Das wird Spuren hinterlassenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 5: Das wird Spuren hinterlassen
39 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
In der Ausscheidungsrunde gibt es keinen Platz zum Verstecken, wenn die Artists ihre menschlichen Leinwände an schwierigen Stellen tätowieren müssen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany