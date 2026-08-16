Staffel 11Folge 6vom 16.08.2026
Kämpfe deine eigenen SchlachtenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 6: Kämpfe deine eigenen Schlachten
38 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Es ist das Überleben des Stärksten, als Team Christian und Cleen epische Schlachtszenen Kopf-an-Kopf tätowieren müssen. Das Grudge Match geht weiter um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV