Staffel 11Folge 7vom 16.08.2026
Kein verschwendeter RaumJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 7: Kein verschwendeter Raum
39 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Die Artists treten beiseite und setzen ihr Vertrauen in ihre Coaches, während Cleen und Christian jeweils in einem Kopf-an-Kopf-Marathon vier Models tätowieren. Die Artists müssen dann Galaxien tätowieren, und einer wird ins Weltall geschickt.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV