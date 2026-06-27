Staffel 11Folge 9vom 27.06.2026
Die Waage kippenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 9: Die Waage kippen
39 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Die Coaches treten gegeneinander an, um ihre Artists vor der Eliminierung zu retten. Meerjungfrauen-Tattoos bringen das Grudge Match aufs Meer. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.
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Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany