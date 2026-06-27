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Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 9vom 27.06.2026
Die Waage kippen

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Ink Master

Folge 9: Die Waage kippen

39 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Die Coaches treten gegeneinander an, um ihre Artists vor der Eliminierung zu retten. Meerjungfrauen-Tattoos bringen das Grudge Match aufs Meer. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.

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