Staffel 12Folge 1vom 09.07.2026
Die Tinte spricht für sich selbstJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 1: Die Tinte spricht für sich selbst
39 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
18 Artists, bereit für den Einzelkampf, müssen in nach Geschlechtern getrennten Teams arbeiten. Im "Battle of the Sexes" werden die Fronten geklärt und auf die Probe gestellt. Am Ende gewinnt nur einer 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany