Staffel 12Folge 10vom 22.07.2026
Aus Versehen oder mit AbsichtJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 10: Aus Versehen oder mit Absicht
38 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Wer nicht flexibel ist, scheitert, als die Artists auf ihre Anpassungsfähigkeit getestet werden. Der Kampf um 100.000 Dollar & den Titel des Ink Master geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany