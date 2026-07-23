Staffel 12Folge 11vom 23.07.2026
Eine brenzlige SituationJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 11: Eine brenzlige Situation
39 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Die Artisten sind in einer brenzligen Situation mit den Coaches Josh Payne und Nikki Simpson.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany