Staffel 12Folge 15vom 29.07.2026
Aufstieg oder SchweigenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 15: Aufstieg oder Schweigen
39 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Die letzten vier verbliebenen Artists kämpfen in einem Tattoo-Marathon um ihren Platz im Finale von Staffel 13. Nur die drei vielseitigsten und besten Artists kommen in ihrem Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 13-16: MTV