Staffel 12Folge 2vom 10.07.2026
Ein Sturm braut sich zusammenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 2: Ein Sturm braut sich zusammen
38 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Die Anführer der Teams offenbaren eine schockierende neue Wendung für die Staffel, die den Artists einen Weckruf erteilt und den Wettkampf auf den Kopf stellt. Das "Battle of the Sexes" um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany