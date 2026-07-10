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Ink Master

MTV liveStaffel 12Folge 2vom 10.07.2026
Ein Sturm braut sich zusammen

Ein Sturm braut sich zusammenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 2: Ein Sturm braut sich zusammen

38 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Die Anführer der Teams offenbaren eine schockierende neue Wendung für die Staffel, die den Artists einen Weckruf erteilt und den Wettkampf auf den Kopf stellt. Das "Battle of the Sexes" um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.

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