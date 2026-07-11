Staffel 12Folge 3vom 11.07.2026
Bis zum EndeJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 3: Bis zum Ende
39 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Die Artists müssen noch erbitterter kämpfen, um das "Battle of the Sexes" zu gewinnen, da die Teams immer kleiner werden und der Wettkampf härter. Ein Artist ist für den Wettkampf nicht geeignet und muss seine Maschinen einpacken & Feierabend machen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany