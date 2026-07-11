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Ink Master

MTV liveStaffel 12Folge 3vom 11.07.2026
Bis zum Ende

Bis zum EndeJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 3: Bis zum Ende

39 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Die Artists müssen noch erbitterter kämpfen, um das "Battle of the Sexes" zu gewinnen, da die Teams immer kleiner werden und der Wettkampf härter. Ein Artist ist für den Wettkampf nicht geeignet und muss seine Maschinen einpacken & Feierabend machen.

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