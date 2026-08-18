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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 13vom 18.08.2026
Jeder ist sich selbst der Nächste

Jeder ist sich selbst der NächsteJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 13: Jeder ist sich selbst der Nächste

40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Bei einer klassischen Aufgabe - Porträts - kämpfen die Tätowierer um ihren Verbleib in der Show. Die schockierende Wahl eines Totenkopfmotivs bringt die Teamdynamik ins Wanken, und einer der Tätowierer macht deutlich, für wen er sich einsetzt.

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