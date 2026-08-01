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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 2vom 01.08.2026
Wind in den Segeln

Wind in den SegelnJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 2: Wind in den Segeln

40 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die Judges testen, wie es um die grundlgenden Fähigkeiten der Artists bestellt ist und enthüllen eine bahnbrechende Wendung im Revierkampf. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.

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