Staffel 13Folge 2vom 01.08.2026
Wind in den SegelnJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 2: Wind in den Segeln
40 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die Judges testen, wie es um die grundlgenden Fähigkeiten der Artists bestellt ist und enthüllen eine bahnbrechende Wendung im Revierkampf. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 13-16: MTV