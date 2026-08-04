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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 3vom 04.08.2026
Teamwork ist Dreamwork

Teamwork ist DreamworkJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 3: Teamwork ist Dreamwork

40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die Spannungen im Team sind groß, als die Artists gemeinsam mit anderen aus ihrer Heimatregion einen Tattoo-Marathon durchstehen müssen. Die Artists, die nicht perfekt zusammenarbeiten, riskieren 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master".

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