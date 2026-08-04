Staffel 13Folge 3vom 04.08.2026
Teamwork ist DreamworkJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 3: Teamwork ist Dreamwork
40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Spannungen im Team sind groß, als die Artists gemeinsam mit anderen aus ihrer Heimatregion einen Tattoo-Marathon durchstehen müssen. Die Artists, die nicht perfekt zusammenarbeiten, riskieren 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master".
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV