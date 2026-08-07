Staffel 13Folge 6vom 07.08.2026
Harte KontrasteJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 6: Harte Kontraste
40 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Um im Wettbewerb zu bleiben, ringen die Artists um jeden strategischen Vorteil und schmieden neue überraschende Allianzen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, der nicht jeder Artist gewachsen ist, entscheidet schließlich über das Schicksal eines Teams.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV