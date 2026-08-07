Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 6vom 07.08.2026
Harte Kontraste

Harte KontrasteJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 6: Harte Kontraste

40 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Um im Wettbewerb zu bleiben, ringen die Artists um jeden strategischen Vorteil und schmieden neue überraschende Allianzen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, der nicht jeder Artist gewachsen ist, entscheidet schließlich über das Schicksal eines Teams.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen