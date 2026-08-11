Staffel 13Folge 8vom 11.08.2026
ZuckerrauschJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 8: Zuckerrausch
49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Artists wollen den Sieg mehr denn je. Nachdem sie für die Flash Challenge ein Mosaik aus Bonbons zusammengesetzt haben, müssen sie in der Eliminierungsrunde New-School-Tattoos stechen,die Essen darstellen. Ein Artist hat sich zu viel vorgenommen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV