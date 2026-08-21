Staffel 14Folge 1vom 21.08.2026
Die Rückkehr der LegendenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 1: Die Rückkehr der Legenden
57 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Zehn Legenden kehren zurück, um in spannenden Runden um das Preisgeld und den Titel zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV