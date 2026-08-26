Staffel 14Folge 4vom 26.08.2026
Wer passt zu welchem Meister?Jetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Wer passt zu welchem Meister?
44 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die Tattoo-Künstler schauen dieses Mal den vier Meistern bei ihrer Arbeit über die Schulter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow, Reality
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-14: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV