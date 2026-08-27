Staffel 14Folge 5vom 27.08.2026
Master-MashupsJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 5: Master-Mashups
43 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Ausgefallene Mash-up-Tattoos stellen die künstlerischen Fähigkeiten der Teilnehmer auf die Probe.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-14: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV