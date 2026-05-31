Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 7Folge 6vom 31.05.2026
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 6: Unter Druck

40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

In einer Flash-Challenge werden Bindungen auf die Probe gestellt und neue Allianzen geschlossen. Eine der erfolgreichsten Frauen der Serie kehrt zurück und stellt die Artists vor eine knifflige Aufgabe. Der Kampf ums Geld und den Titel geht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen