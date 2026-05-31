Staffel 7Folge 6vom 31.05.2026
Unter DruckJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 6: Unter Druck
40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
In einer Flash-Challenge werden Bindungen auf die Probe gestellt und neue Allianzen geschlossen. Eine der erfolgreichsten Frauen der Serie kehrt zurück und stellt die Artists vor eine knifflige Aufgabe. Der Kampf ums Geld und den Titel geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany