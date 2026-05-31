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Ink Master

MTV liveStaffel 7Folge 8vom 31.05.2026
Feuer und Wasser

Feuer und WasserJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 8: Feuer und Wasser

40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

In der Flash-Challenge müssen die Artists aus kleinsten Elementen große Kunst schaffen, die von weitem lesbar sein muss. Später kehrt der letzte Veteran zurück und fordert die Artists heraus. Und bei der ein Judge keine Gnade walten lässt.

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