Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 7Folge 9vom 31.05.2026
Flug und Sturzflug

Flug und SturzflugJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 9: Flug und Sturzflug

40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Die letzten Teilnehmer müssen in ihrer nächsten Aufgabe zusammenarbeiten, um ein großes Rückenmotiv zu kreieren. Dabei kommt es vor allem auf die Textur und auf starke Nerven an. Alle wollen unbedingt die 100.000 Dollar gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen