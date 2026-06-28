Staffel 8Folge 10vom 28.06.2026
Wie Sand in der SanduhrJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 10: Wie Sand in der Sanduhr
39 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Es kommt auf die Details an, wenn die Artists beeindruckende Designs für Dodge Chargers entwerfen müssen. Die Uhr tickt in der Eliminierungsrunde, während der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" immer intensiver wird.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany