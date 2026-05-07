Staffel 9Folge 4vom 07.05.2026
BabyfaceJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Babyface
40 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Die Artists werden bei der technischen Umsetzung einzelner Tattoos auf eine harte Probe gestellt.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-16: MTV & © Season 8-9, Season 13: MTV Germany