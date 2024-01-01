Inside Batman
1 Staffel
Die Figur des Batman wird bereits 1939 erschaffen. In den 60er Jahren huscht der dunkle Ritter zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme und ist seitdem nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken. "Inside Batman" beleuchtet die Entstehung der Filmreihen, die seit den 80er Jahren produziert werden. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crew-Mitglieder von ihren Erlebnissen am Set und geben Einblicke hinter die Kulissen.
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
12
