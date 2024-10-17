Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Batman

Die Wiederauferstehung

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 17.10.2024
Die Wiederauferstehung

Die WiederauferstehungJetzt kostenlos streamen

Inside Batman

Folge 1: Die Wiederauferstehung

43 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

In den späten 70er Jahren erlangen Michael Uslin und Benjamin Melniker die Filmrechte für Batman. Doch die Suche nach einem Studio, das die Figur des dunklen Ritters ernsthaft in Szene setzen kann, gestaltet sich als schwierig. Schließlich nimmt sich Warner Brothers des Projekts an und engagiert den damals jungen und unerfahrenen Regisseur Tim Burton, der seine Vision 1989 auf die große Leinwand bringt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Batman
ProSieben MAXX
Inside Batman

Inside Batman

Alle 1 Staffeln und Folgen