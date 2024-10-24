Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 24.10.2024
43 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Obwohl "Batmans Rückkehr" fast 270 Millionen Dollar einspielt, wird der Film als zu düster empfunden. Das Studio und Tim Burton gehen getrennte Wege und der nächste Teil der Saga soll auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet werden. Joel Schumacher wird als Regisseur engagiert, Batman wird neu besetzt und es gibt zahlreiche bunte Bösewichte ...

