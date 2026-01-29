Inside Brüssel: "Wie Donald Trump die EU-Handelspolitik prägt"Jetzt kostenlos streamen
Inside Brüssel
Folge 13: Inside Brüssel: "Wie Donald Trump die EU-Handelspolitik prägt"
220 Min.Folge vom 29.01.2026
Reinhard Lopatka (ÖVP) und Anna Stürgkh (NEOS) diskutieren bei Raffaela Schaidreiter darüber, wie Donald Trump die EU-Handeslpolitik prägt.
