ORF IIIStaffel 1Folge 13vom 29.01.2026
220 Min.Folge vom 29.01.2026

Reinhard Lopatka (ÖVP) und Anna Stürgkh (NEOS) diskutieren bei Raffaela Schaidreiter darüber, wie Donald Trump die EU-Handeslpolitik prägt.

