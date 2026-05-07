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Inside Brüssel

Inside Brüssel: Zoll, Zoff, Zerwürfnis – wie wehrt sich Europa gegen Trump?

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 07.05.2026
Inside Brüssel: Zoll, Zoff, Zerwürfnis – wie wehrt sich Europa gegen Trump?

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Folge 17: Inside Brüssel: Zoll, Zoff, Zerwürfnis – wie wehrt sich Europa gegen Trump?

25 Min.Folge vom 07.05.2026

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind neue Zölle und damit verbundene Drohungen gegen Europa keine Seltenheit. Im „Inside Brüssel“-Studio diskutieren EU-Abgeordnete Andreas Schieder (SPÖ) und Lukas Mandl (ÖVP) mit Raffaela Schaidreiter, wie die EU auf die US-Zolldrohungen reagieren kann und welche Gegenmaßnahmen möglich sind.

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