Bombenterror in ManhattanJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 1: Bombenterror in Manhattan
27 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Im September 2016 explodiert eine Bombe mitten in Manhattan, 30 Menschen werden verletzt, und es herrscht Panik in der Nachbarschaft. In den nächsten Tagen werden weitere Bomben entdeckt. Das FBI sucht fieberhaft nach dem "Chelsea Bomber".
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
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