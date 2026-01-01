Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Junge im Bunker (2)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 11.01.2026
Der Junge im Bunker (2)

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 10: Der Junge im Bunker (2)

22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Jimmy Lee Dykes hält einen Fünfjährigen in einem mit Sprengstoff präparierten Bunker fest. Mehrere Tage vergeblicher Verhandlungen mit dem Entführer liegen hinter den erschöpften FBI-Beamten. Die Profilerin Molly Amman weiß: Dykes ist unberechenbar - die Beamten müssen den Bunker stürmen, um das Kind zu retten.

