Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 13: Die Gangs von Newburgh
23 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Newburgh, New York, ist eine kleine Stadt mit einem großen Gang-Problem. Gewalt, Waffen, Angst und Einschüchterung stehen auf dem Plan - Tag für Tag. FBI-Agent Gagliano versucht mit einer außergewöhnlichen Strategie, das Problem zu lösen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen