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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Undercover unter Birken

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 14vom 30.07.2026
Undercover unter Birken

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 14: Undercover unter Birken

24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Drogen, Waffen, Gewalt: Der eigentlich friedvolle Ort Taunton, Massachusetts, wird von den "Outlaws" heimgesucht. Zwei FBI-Agenten ermitteln undercover in den Rängen der gefährlichen Motorrad-Gang.

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