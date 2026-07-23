Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 15: Der South Side Bandit
23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Eine Reihe brutaler Banküberfälle versetzt die Anwohner der Gegend rund um Boston in Angst und Schrecken. Kann das FBI die Situation in den Griff bekommen, bevor es den ersten Toten zu beklagen gibt?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen