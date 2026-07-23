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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der South Side Bandit

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 15vom 06.08.2026
Der South Side Bandit

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 15: Der South Side Bandit

23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Eine Reihe brutaler Banküberfälle versetzt die Anwohner der Gegend rund um Boston in Angst und Schrecken. Kann das FBI die Situation in den Griff bekommen, bevor es den ersten Toten zu beklagen gibt?

Weitere Folgen in Staffel 1

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