Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 16: Mob Cops
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Gerüchte halten sich schon lange: Die beiden früheren NYPD-Detectives Stephen Caracappa und Louis Eppolito sollen für die Mafia gearbeitet und Auftragsmorde begangen haben. Das FBI feilt an einem Plan, den Ruhestand der korrupten Cops jäh zu unterbrechen.
