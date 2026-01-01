Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 17vom 18.01.2026
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Im April 1995 zieht eine Explosion eine Schneide der Verwüstung durch Oklahoma City. Hunderte werden verletzt, und das FBI sucht nach Spuren, die zu dem Bombenleger führen.

