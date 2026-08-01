Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 23: Der Auftragskiller
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Ein ehemaliger Mitarbeiter des Mafia-Bosses Whitey Bulger soll aus dem Gefängnis entlassen werden. Das FBI ist sich jedoch sicher: Der Mann wird seine kriminellen Tätigkeiten wieder aufnehmen. Dank intensiver Undercover-Arbeit erfahren die Beamten, dass er eine Karriere als Auftragsmörder anstrebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen