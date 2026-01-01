Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Mord in der Bronx

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 26vom 25.01.2026
Mord in der Bronx

Mord in der BronxJetzt kostenlos streamen

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 26: Mord in der Bronx

22 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

1990 tauchen in Brooklyn Müllsäcke voller Leichenteile auf. Die Überreste lassen sich einer vermissten Frau aus der Gegend zuordnen. Der damals Verdächtige entflieht den Behörden nach Europa. 16 Jahre später tauchen erneut mit Leichenteilen gefüllte Müllsäcke auf - diesmal in Albanien. Die beiden Fälle scheinen miteinander verbunden zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside FBI - Die härtesten Fälle
Kabel Eins Doku
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen