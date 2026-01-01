Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 28: Piratenjäger
23 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Im Februar 2011 überfallen somalische Piraten die Yacht "Sy Quest" mit vier amerikanischen Staatsbürgern an Bord. Das FBI setzt alle Hebel in Bewegung, um die Geiseln sicher an Land zu bringen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
