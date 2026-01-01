Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Piratenjäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 28vom 25.01.2026
Piratenjäger

PiratenjägerJetzt kostenlos streamen

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 28: Piratenjäger

23 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Im Februar 2011 überfallen somalische Piraten die Yacht "Sy Quest" mit vier amerikanischen Staatsbürgern an Bord. Das FBI setzt alle Hebel in Bewegung, um die Geiseln sicher an Land zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside FBI - Die härtesten Fälle
Kabel Eins Doku
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen