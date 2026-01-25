Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 29: Bombenterror in Queens
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Das FBI in New York wird vom Britischen Geheimdienst darauf aufmerksam gemacht, dass ein Terrorist der Al-Qaida in der Metropole einen Anschlag verüben will. Der Mann steht unter Beobachtung, als er nach New York einreist, und die Beamten stellen fest, dass er nicht alleine agiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen