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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Tot in Waco (1)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 02.07.2026
Tot in Waco (1)

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 5: Tot in Waco (1)

23 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Als das FBI ein Grundstück in Waco durchsuchen will, das von religiösen Fanatikern bewohnt wird, ahnt niemand, dass der Einsatz mehr als 80 Menschen das Leben kosten wird. Die Beamten stoßen auf bewaffnete Sektenanhänger, die nichts mehr zu verlieren haben.

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